Из-за ремонта водопроводов 24 декабря в части Львове не будет воды: список адресов
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому 24 декабря на некоторых улицах Лычаковского и Сиховского районов и в селах Малечковичи, Сокольники и Солонка временно отключат воду.
Причина отключения воды – ремонт водопроводов на улицах Новознесенской, Пасечной и в селе Малечковичи. Водоснабжение планируется возобновить до 15:30. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
К теме Из-за ремонта электросетей 24 декабря в части Львова выключат свет полный перечень адресов
Где не будет воды в Лычаковском районе с 9:30 до 12:00
- улица Ковальская – все дома;
- улица Ковель – все дома;
- улица Ребета – все дома;
- улица Гамалеи – все дома;
- улица Таращанская – все дома;
- улица Потелыцкая – все дома;
- улица Молочная – все дома;
- улица Новознесенская – все дома;
- улица Металлистов – все дома;
- улица Пластова – все дома;
- улица Щоголева – все дома;
- улица Волынская – все дома;
- улица Ореховая – все дома;
- улица Бодянского – все дома;
- улица Миргородская – все дома;
- улица Петрусенко – все дома;
- улица Теребовлянская – все дома;
- улица Навои – все дома;
- улица Хмельницкого – дома № 116 – 164; 159 – 201;
- улица Корейский – все дома;
- улица Васильченко – все дома;
- улица Шаткивского – все дома;
- улица Метлинского – все дома;
- улица Галечко – все дома;
- улица Туркменская – все дома;
- улица Гнатевич – все дома;
- улица Крайняя – все дома;
- улица Милятинского – все дома;
- улица Полевая – все дома;
- улица Промысловая – все дома
Где не будет воды в Сиховском районе с 10:45 до 15:30
- улица Пимоненко – все дома.
Где не будет воды с 11:30 до 13:00
- село Сокольники;
- село Малечковичи;
- село Солонка;
- улица Стрыйская.
После окончания ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать водопроводную сеть. Поэтому в это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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