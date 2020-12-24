"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому 24 декабря на некоторых улицах Лычаковского и Сиховского районов и в селах Малечковичи, Сокольники и Солонка временно отключат воду.

Причина отключения воды – ремонт водопроводов на улицах Новознесенской, Пасечной и в селе Малечковичи. Водоснабжение планируется возобновить до 15:30. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где не будет воды в Лычаковском районе с 9:30 до 12:00

улица Ковальская – все дома;

улица Ковель – все дома;

улица Ребета – все дома;

улица Гамалеи – все дома;

улица Таращанская – все дома;

улица Потелыцкая – все дома;

улица Молочная – все дома;

улица Новознесенская – все дома;

улица Металлистов – все дома;

улица Пластова – все дома;

улица Щоголева – все дома;

улица Волынская – все дома;

улица Ореховая – все дома;

улица Бодянского – все дома;

улица Миргородская – все дома;

улица Петрусенко – все дома;

улица Теребовлянская – все дома;

улица Навои – все дома;

улица Хмельницкого – дома № 116 – 164; 159 – 201;

улица Корейский – все дома;

улица Васильченко – все дома;

улица Шаткивского – все дома;

улица Метлинского – все дома;

улица Галечко – все дома;

улица Туркменская – все дома;

улица Гнатевич – все дома;

улица Крайняя – все дома;

улица Милятинского – все дома;

улица Полевая – все дома;

улица Промысловая – все дома

Где не будет воды в Сиховском районе с 10:45 до 15:30

улица Пимоненко – все дома.

Где не будет воды с 11:30 до 13:00

село Сокольники;

село Малечковичи;

село Солонка;

улица Стрыйская.

После окончания ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать водопроводную сеть. Поэтому в это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".