Львовводоканал будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 24 ноября
Во Львове специалисты "Львоводоканала" продолжают ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Франковского, Шевченковского, Сиховского и Лычаковского районов Львова 24 ноября временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Научной, Хмельницкого, Героев Крут и Кордубы. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах выключат воду в Франковском районе с 10:00 до 14:00
- улица Научная – дома № 48 – 62;
На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе с 10:15 до 14:30
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 116 – 192, 161 – 223.
На каких улицах выключат воду в Сыховском районе с 10:30 до 17:00
- улица Героев Крут – все дома.
На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 10:30 до 14:30
- улица Кордубы – все дома;
- улица Опришковская – все дома.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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