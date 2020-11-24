Во Львове специалисты "Львоводоканала" продолжают ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Франковского, Шевченковского, Сиховского и Лычаковского районов Львова 24 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Научной, Хмельницкого, Героев Крут и Кордубы. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах выключат воду в Франковском районе с 10:00 до 14:00

улица Научная – дома № 48 – 62;

На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе с 10:15 до 14:30

улица Богдана Хмельницкого – дома № 116 – 192, 161 – 223.

На каких улицах выключат воду в Сыховском районе с 10:30 до 17:00

улица Героев Крут – все дома.

На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 10:30 до 14:30

улица Кордубы – все дома;

улица Опришковская – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".