Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Из-за замены запорно-регулирующей арматуры некоторые улицы Галицкого и Лычаковского районов Львова 25 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – замена запорно-регулирующей арматуры на улицах Тарнавского – Льва Толстого. Водоснабжение планируется возобновить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах отключат воду в Галицком районе с 10:00 до 17:00

улица Архипенко – все дома;

Зеленая – дома № 78, 80, 82, 84, 86, 83, 85, 87, 89, 102, 102а, 104, 104а;

улица Тарнавского – все дома;

улица Шота Руставели – дома № 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11.

На каких улицах отключат воду в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00

улица Грицая – все дома;

улица Иосифа Слепого – дома № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 14, 16, 18, 20, 22.

Королёва – все дома

улица Льва Толстого – все дома;

улица Елены Пчелки – все дома;

улица Ольги Басараб – все дома;

улица Самойленко – все дома;

улица Черешневая – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".