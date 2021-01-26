"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 26 января
Во Львове 26 января ряд улиц останется без водоснабжения / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 26 января ряд львовских улиц останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал".
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Брюховицькій, Бойчука, Нежинской и Грушевского. Водоснабжение планируют восстановить к 15:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 15:00
- улица Барбарисова – все дома;
- улица Горобынна – все дома;
- улица Досвитня – все дома;
- улица Запашная – все дома;
- улица Парова – все дома;
- улица Рассадная – все дома;
- улица Тенистая – все дома;
- улица Чугайстра – все дома;
- улица Шевченко – дома № 171, 173, 175, 177, 179, 181а, 181, 183, 187а, 187, 189, 191, 193, 195, 195б, 197, 199, 203, 207, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243а, 243, 245.
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 15:00
- улица Бойчука, дом № 2;
- улица Боткина, дом № 73;
- улица Владимира Великого – дома № 48, 48а;
- улица Перфецкого – дома № 3, 5.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00
- улица Нежинская – все дома;
- улица Острожского – все дома;
- улица Песковая – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 14:00:
- улица Грушевского – все дома;
- улица Саксаганского – все дома;
- проспект Шевченко – дома № 36, 34.
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