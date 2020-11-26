"Львоводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за плановых работ некоторые улицы Шевченковского района Львова 26 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – плановое переключение нового водопровода на улице Щурата. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах отключат воду в Шевченковском районе

улица Щурата – дома № 9, 11, 13, 16, 18 – с 9:00 до 20:00;

улица Липинского – дома № 3 – 5 – с 10:00 до 15:00;

улица Окуневского – дома № 1 – 3 – с 10:00 до 15:00;

улица Боднарская – дома № 4, 6, 8, 10, 12 – с 11:45 до 15:00.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".