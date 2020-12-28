Во Львове будут переподключать водопровод: где не будет воды 28 декабря
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 28 декабря на ряде львовских улиц не будет воды. В частности воду отключат в Сиховском, Галицком и Лычаковском районах.
Причина отключения воды – переподключение аварийного участка водопровода на улице Зеленой и ремонтные работы на улицах Драгана, Леннона и Дучиминской. Водоснабжение планируют восстановить к 20: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 8:00 до 20: 00
- улица Дунайская – все дома;
- улица Вашингтона – дома № 7б, 7в
- улица Зубровская – дома № 2–24
- улица Днестровская – все дома;
- улица Луганская – все дома;
- улица Навроцкого – все дома;
- улица Бучмы – все дома;
- улица Пасеки Галицкие – все дома;
- улица Вулецкая – все дома;
- улица Просторая – все дома;
- улица Липовая Аллея – все дома;
- улица Выгин – все дома;
- улица Раковского – все дома;
- улица Угорская – все дома;
- улица Орлина – все дома;
- улица Радисть – все дома;
- улица Бузковая – все дома;
- улица Белоцерковская – все дома;
- проспект Червоной Калины – дома № 1–57а, 2–30;
- улица Пироговка – все дома;
- улица Крымская – все дома;
- улица Колодезная – все дома;
- улица Меблярская – все дома;
- улица Шахтерская – все дома;
- улица Тернопольская – все дома;
- улица Стуса – дома № 21–57, 4–38;
- улица Листопадная – все дома;
- улица Танячкевича – все дома;
- улица Карбышева – все дома;
- улица Литвиненко – все дома;
- улица Героев Крут – все дома;
- улица Каменецкая – все дома;
- улица Сумская – все дома;
- улица Раховская – все дома;
- улица Розбижная – все дома;
- улица Росистая – все дома;
- улица Витряковая – все дома;
- улица Бережанская – все дома;
- улица Ривнинная – все дома;
- улица Сусидняя – все дома;
- улица Козловского – все дома;
- улица Ромашковая – все дома;
- улица Рядовая – все дома;
- улица Брусничная – все дома;
- улица Колодзинского – все дома;
- улица Колийная – все дома;
- улица Гостинная – все дома;
- улица Рожевая – все дома;
- улица Радужная – все дома;
- улица Довженко – все дома;
- улица Персенковка – все дома;
- улица Манастырского – все дома;
- улица Хортицкая – все дома;
- улица Рядовая – все дома;
- улица Свидницкого – все дома;
- улица Сливовая – все дома;
- улица Керченская – все дома;
- улица Пивколо – все дома;
- улица Жасминовая – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 13: 30
- улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- улица Драгана – дома № 1, 3, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;
- улица Скрипника – дом № 39;
- проспект Червоной Калины – дома № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 131, 133, 135.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 16: 00
- улица Абхазская – все дома;
- улица Ленона – все дома;
- улица Щурата – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 17: 00
- улица Дучиминской – все дома.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать магистральную и уличную водопроводные сети. В период промывки возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой со внутренних стенок трубопроводов.
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