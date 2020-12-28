Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 28 декабря на ряде львовских улиц не будет воды. В частности воду отключат в Сиховском, Галицком и Лычаковском районах.

Причина отключения воды – переподключение аварийного участка водопровода на улице Зеленой и ремонтные работы на улицах Драгана, Леннона и Дучиминской. Водоснабжение планируют восстановить к 20: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала". Интересно Львов соблюдает карантин, – Садовый призвал праздновать Новый год дома Где во Львове не будет воды с 8:00 до 20: 00 улица Дунайская – все дома;

улица Вашингтона – дома № 7б, 7в

улица Зубровская – дома № 2–24

улица Днестровская – все дома;

улица Луганская – все дома;

улица Навроцкого – все дома;

улица Бучмы – все дома;

улица Пасеки Галицкие – все дома;

улица Вулецкая – все дома;

улица Просторая – все дома;

улица Липовая Аллея – все дома;

улица Выгин – все дома;

улица Раковского – все дома;

улица Угорская – все дома;

улица Орлина – все дома;

улица Радисть – все дома;

улица Бузковая – все дома;

улица Белоцерковская – все дома;

проспект Червоной Калины – дома № 1–57а, 2–30;

улица Пироговка – все дома;

улица Крымская – все дома;

улица Колодезная – все дома;

улица Меблярская – все дома;

улица Шахтерская – все дома;

улица Тернопольская – все дома;

улица Стуса – дома № 21–57, 4–38;

улица Листопадная – все дома;

улица Танячкевича – все дома;

улица Карбышева – все дома;

улица Литвиненко – все дома;

улица Героев Крут – все дома;

улица Каменецкая – все дома;

улица Сумская – все дома;

улица Раховская – все дома;

улица Розбижная – все дома;

улица Росистая – все дома;

улица Витряковая – все дома;

улица Бережанская – все дома;

улица Ривнинная – все дома;

улица Сусидняя – все дома;

улица Козловского – все дома;

улица Ромашковая – все дома;

улица Рядовая – все дома;

улица Брусничная – все дома;

улица Колодзинского – все дома;

улица Колийная – все дома;

улица Гостинная – все дома;

улица Рожевая – все дома;

улица Радужная – все дома;

улица Довженко – все дома;

улица Персенковка – все дома;

улица Манастырского – все дома;

улица Хортицкая – все дома;

улица Рядовая – все дома;

улица Свидницкого – все дома;

улица Сливовая – все дома;

улица Керченская – все дома;

улица Пивколо – все дома;

улица Жасминовая – все дома. Где во Львове не будет воды с 10:15 до 13: 30 улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

улица Драгана – дома № 1, 3, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;

улица Скрипника – дом № 39;

проспект Червоной Калины – дома № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 131, 133, 135. Где во Львове не будет воды с 10:45 до 16: 00 улица Абхазская – все дома;

улица Ленона – все дома;

улица Щурата – все дома. Где во Львове не будет воды с 11:30 до 17: 00 улица Дучиминской – все дома. После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать магистральную и уличную водопроводные сети. В период промывки возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой со внутренних стенок трубопроводов. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды можно узнать на сайте "Львовводоканала".