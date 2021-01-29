"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 29 января
Во Львове 29 января ряд улиц временно останется без водоснабжения / Фото из открытых источников
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 29 января ряд улиц города временно останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Выгода. Водоснабжение планируют восстановить к 14: 00.
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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 14: 00
- улица Выгода – все дома;
- улица Гнездовского – все дома;
- улица дДоробок – все дома;
- улица Низинная – все дома;
- улица Сластиона – все дома;
- улица Темницьких – все дома.
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопровода.
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