Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 3 декабря
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому из-за плановых работ некоторые улицы четырех районов Львова 3 декабря временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонт коммуникаций на улицах Бузковой, Хуторивке, Снопковской, Рубчака и Железнодорожной. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах отключат воду в Железнодорожном районе с 10:30 до 16:00
- улица Железнодорожная – все дома.
На каких улицах отключат воду в Сиховском районе с 10:00 до 13:00
- улица Бузковая – все дома;
- улица Героев Крут – все дома;
- улица Каменецкая – все дома;
- улица Карбышева – все дома;
- улица Листопадная – все дома;
- улица Навроцкого – все дома;
- улица Сливовая – все дома;
- улица Стуса – все дома;
- улица Сумская – все дома;
- улица Танячкевича – все дома;
- улица Тернопольская – все дома;
- улица Угорская – все дома;
- улица Шахтерская – все дома;
- проспект Красной Калины – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10;
- улица Хуторивка – дома № 30 – 36.
На каких улицах отключат воду в Франковском районе с 10:30 до 17:00
- улица Рубчака – дома № 25 – 37;
- улица Троллейбусная – все дома.
На каких улицах отключат воду в Галицком районе с 10:00 до 14:00
- улица Снопкивская – все дома.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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