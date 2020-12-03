Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому из-за плановых работ некоторые улицы четырех районов Львова 3 декабря временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонт коммуникаций на улицах Бузковой, Хуторивке, Снопковской, Рубчака и Железнодорожной. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах отключат воду в Железнодорожном районе с 10:30 до 16:00

улица Железнодорожная – все дома.

На каких улицах отключат воду в Сиховском районе с 10:00 до 13:00

улица Бузковая – все дома;

улица Героев Крут – все дома;

улица Каменецкая – все дома;

улица Карбышева – все дома;

улица Листопадная – все дома;

улица Навроцкого – все дома;

улица Сливовая – все дома;

улица Стуса – все дома;

улица Сумская – все дома;

улица Танячкевича – все дома;

улица Тернопольская – все дома;

улица Угорская – все дома;

улица Шахтерская – все дома;

проспект Красной Калины – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10;

улица Хуторивка – дома № 30 – 36.

На каких улицах отключат воду в Франковском районе с 10:30 до 17:00

улица Рубчака – дома № 25 – 37;

улица Троллейбусная – все дома.

На каких улицах отключат воду в Галицком районе с 10:00 до 14:00

улица Снопкивская – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключенях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".