Ряд львовских улиц 31 декабря останется без водоснабжения / Фото из открытых источников

Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому даже накануне Нового года, 31 декабря, некоторые улицы города временно останутся без водоснабжения.