Во Львове будут ремонтировать водопроводы накануне Нового года: где не будет воды 31 декабря
Ряд львовских улиц 31 декабря останется без водоснабжения / Фото из открытых источников
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому даже накануне Нового года, 31 декабря, некоторые улицы города временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Козловского и Химической. Водоснабжение обещают возобновить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 16:30 30 декабря до 13:00 31 декабря
- улица Витряковая – все дома;
- улица Козловского – все дома;
- улица Равнинная – все дома;
- улица Ромашковая – все дома;
- улица Росистая – все дома;
- улица Соседняя – все дома;
- улица Раховская – дома № 24 – 62.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 17:00
- улица Химическая – все дома.
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