"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за переподключения новых водопроводов 4 декабря в некоторых домах Лычаковского и Франковского районов Львова временно отключат водоснабжение.

Причина отключения воды – переподключение новых и ремонт старых водопроводов. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

К теме Во Львове будут ремонтировать электросети: где будет света 4 декабря

Где не будет воды в Лычаковском районе с 9:00 до 20:00

улица Садовского – все дома;

улица Лесная – все дома;

улица Заньковецкой – все дома;

улица Лысенко – дома № 24 – 46, 43 – 65.

Где не будет воды во Франковском районе с 10:00 до 15:00

улица Кульпаркивская – дома № 154 – 180;

улица Петлюры – дом № 34.

улица Перфецкого – все дома – с 10:00 до 14:00.

После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! О других плановые и аварийных отключениях можно узнать на сайте " Львовводоканала".