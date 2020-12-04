Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы: где не будет воды 4 декабря
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за переподключения новых водопроводов 4 декабря в некоторых домах Лычаковского и Франковского районов Львова временно отключат водоснабжение.
Причина отключения воды – переподключение новых и ремонт старых водопроводов. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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Где не будет воды в Лычаковском районе с 9:00 до 20:00
- улица Садовского – все дома;
- улица Лесная – все дома;
- улица Заньковецкой – все дома;
- улица Лысенко – дома № 24 – 46, 43 – 65.
Где не будет воды во Франковском районе с 10:00 до 15:00
- улица Кульпаркивская – дома № 154 – 180;
- улица Петлюры – дом № 34.
- улица Перфецкого – все дома – с 10:00 до 14:00.
После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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