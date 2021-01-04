Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 4 января
На ряде львовских улиц 4 января выключат воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 4 января ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Патона, Полевой, Героев Крут и Сухой. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 16:00
- улица Патона – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:10 до 13:00
- улица Ковальская – все дома;
- улица Ковельская – все дома;
- улица Ребета – все дома;
- улица Гамалеи – все дома;
- улица Таращанская – все дома;
- улица Потелыцкая – все дома;
- улица Молочная – все дома;
- улица Новознесенская – все дома;
- улица Металлистов – все дома;
- улица Пластова – все дома;
- улица Щеголева – все дома;
- улица Волынская – все дома;
- улица Ореховая – все дома;
- улица Бодянского – все дома;
- улица Миргородская – все дома;
- улица Петрусенко – все дома;
- улица Теребовлянская – все дома;
- улица Навои – все дома;
- улица Хмельницкого – дома № 116 – 164, 159 – 201;
- улица Корейская – все дома;
- улица Васильченко – все дома;
- улица Шаткивского – все дома;
- улица Метлинского – все дома;
- улица Галечко – все дома;
- улица Туркменская – все дома;
- улица Гнатевича – все дома;
- улица Крайняя – все дома;
- улица Милятинская – все дома;
- улица Полевая – все дома;
- улица Промысловая – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:15 до 14:00
- улица Героев Крут – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:15 до 14:00
- улица Багряного – все дома;
- улица Копача – все дома;
- улица Окружная – все дома;
- улица Простая – все дома;
- улица Ровная – все дома;
- улица Сулимы – все дома;
- улица Сухая – все дома;
- улица Терлецкого – все дома;
- улица Городецкая – дома № 219, 223, 227, 229, 231.
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