Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 4 января ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Патона, Полевой, Героев Крут и Сухой. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 16:00

улица Патона – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:10 до 13:00

улица Ковальская – все дома;

улица Ковельская – все дома;

улица Ребета – все дома;

улица Гамалеи – все дома;

улица Таращанская – все дома;

улица Потелыцкая – все дома;

улица Молочная – все дома;

улица Новознесенская – все дома;

улица Металлистов – все дома;

улица Пластова – все дома;

улица Щеголева – все дома;

улица Волынская – все дома;

улица Ореховая – все дома;

улица Бодянского – все дома;

улица Миргородская – все дома;

улица Петрусенко – все дома;

улица Теребовлянская – все дома;

улица Навои – все дома;

улица Хмельницкого – дома № 116 – 164, 159 – 201;

улица Корейская – все дома;

улица Васильченко – все дома;

улица Шаткивского – все дома;

улица Метлинского – все дома;

улица Галечко – все дома;

улица Туркменская – все дома;

улица Гнатевича – все дома;

улица Крайняя – все дома;

улица Милятинская – все дома;

улица Полевая – все дома;

улица Промысловая – все дома.

Где во Львове не будет воды с 11:15 до 14:00

улица Героев Крут – все дома.

Где во Львове не будет воды с 11:15 до 14:00

улица Багряного – все дома;

улица Копача – все дома;

улица Окружная – все дома;

улица Простая – все дома;

улица Ровная – все дома;

улица Сулимы – все дома;

улица Сухая – все дома;

улица Терлецкого – все дома;

улица Городецкая – дома № 219, 223, 227, 229, 231.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".