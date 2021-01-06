Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 6 января ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Медовой Пещеры. Водоснабжение планируют возобновить до 13:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 13:00

улица Каштановая – все дома;

улица Китайская – все дома;

улица Кузьмы – все дома;

улица Латвийская – все дома;

улица Майоровка – все дома;

улица Медовой Пещеры – все дома;

улица Садоводческая – все дома;

улица Стешенко – все дома.

После окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".