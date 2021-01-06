"Львоводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 6 января
Во Львове 6 января на ряде улиц временно отключат воду / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 6 января ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Медовой Пещеры. Водоснабжение планируют возобновить до 13:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
Интересно Туман и гололед: прогноз погоды во Львове и области на 6 января
Где во Львове не будет воды с 9:30 до 13:00
- улица Каштановая – все дома;
- улица Китайская – все дома;
- улица Кузьмы – все дома;
- улица Латвийская – все дома;
- улица Майоровка – все дома;
- улица Медовой Пещеры – все дома;
- улица Садоводческая – все дома;
- улица Стешенко – все дома.
После окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
Поделиться новостью