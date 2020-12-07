Львоводоканал ремонтирует коммунукации: где не будет воды 7 декабря
Во Львове продолжают ремонтировать и заменять водопроводы. Поэтому 7 декабря из-за запланированных работ выключат воду в некоторых домах Лычаковского, Зализнычного, Галицкого и Франковского районов.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Шафарика, Кричевского, Княжей, Вашингтона и Ровной. Водоснабжение планируют восстановить к 14:45. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
Интересно Улицу Лычаковскую во Львове открыли для проезда: фото
Где выключат воду в Лычаковском районе с 12:00 до 14:00
- улица Шафарика – все дома;
- улица Вашингтона – все дома;
- улица Пасеки Галицкие – все дома;
- улица Пасечная, дом № 102.
Где выключат воду в Зализнычном районе с 10:15 до 14:15
- улица Кричевского – дома № 3 – 46.
Где выключат воду в Галицком районе с 11:45 до 14:45
- улица Барвинских – все дома;
- улица Довбуша – все дома;
- улица Княжая – все дома;
- улица Кривоноса – все дома;
- улица Липковского – все дома.
Где выключат воду в Франковском районе с 11:45 до 13:45
- улица Ровная – дома № 15, 21, 23.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter