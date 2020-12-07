Во Львове продолжают ремонтировать и заменять водопроводы. Поэтому 7 декабря из-за запланированных работ выключат воду в некоторых домах Лычаковского, Зализнычного, Галицкого и Франковского районов.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Шафарика, Кричевского, Княжей, Вашингтона и Ровной. Водоснабжение планируют восстановить к 14:45. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала". Интересно Улицу Лычаковскую во Львове открыли для проезда: фото Где выключат воду в Лычаковском районе с 12:00 до 14:00 улица Шафарика – все дома;

улица Вашингтона – все дома;

улица Пасеки Галицкие – все дома;

улица Пасечная, дом № 102. Где выключат воду в Зализнычном районе с 10:15 до 14:15 улица Кричевского – дома № 3 – 46. Где выключат воду в Галицком районе с 11:45 до 14:45 улица Барвинских – все дома;

улица Довбуша – все дома;

улица Княжая – все дома;

улица Кривоноса – все дома;

улица Липковского – все дома. Где выключат воду в Франковском районе с 11:45 до 13:45 улица Ровная – дома № 15, 21, 23. Обратите внимание! О других плановых и аварийных отключениях можно узнать на сайте " Львовводоканала".