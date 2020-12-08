Будут ремонтировать улицу Бандеры: где во Львове не будет воды 8 декабря
В связи с ремонтом улицы Степана Бандеры во Львове 8 декабря временно выключат воду в некоторых домах двух районов города. Без водоснабжения останутся жители Франковского и Зализнычного районов.
Причина отключения воды – продолжение реконструкции дороги на улице Степана Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 19:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах выключат воду с 9:00 до 19:00
- Архитекторская – все дома;
- Глубокая – все дома;
- Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;
- Карпинского – все дома;
- Киевская – все дома;
- Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;
- Новый Свет – все дома;
- Русовых – все дома;
- Бандеры – все дома;
- Японская – все дома.
На каких улицах будет вода с пониженным давлением с 9:00 до 19:00
- Антоновича – все дома;
- Библиотечная – все дома;
- Брюллова – все дома;
- Вербицкого – все дома;
- Дорошенко – все дома;
- Здоровья – все дома;
- Богуна – все дома;
- Киевская – все дома;
- Кольберга – все дома;
- Коновальца – от домов №25 и №22 до конца улицы;
- Нечуя-Левицкого – все дома;
- Чупринки – все дома.
После завершения ремонтных работ сотрудники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время вероятно временное загрязнение воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопроводов.
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