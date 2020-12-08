В связи с ремонтом улицы Степана Бандеры во Львове 8 декабря временно выключат воду в некоторых домах двух районов города. Без водоснабжения останутся жители Франковского и Зализнычного районов.

Причина отключения воды – продолжение реконструкции дороги на улице Степана Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 19:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала". Интересно "Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где во Львове не будет света 8 декабря На каких улицах выключат воду с 9:00 до 19:00 Архитекторская – все дома;

Глубокая – все дома;

Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;

Карпинского – все дома;

Киевская – все дома;

Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;

Новый Свет – все дома;

Русовых – все дома;

Бандеры – все дома;

Японская – все дома. На каких улицах будет вода с пониженным давлением с 9:00 до 19:00 Антоновича – все дома;

Библиотечная – все дома;

Брюллова – все дома;

Вербицкого – все дома;

Дорошенко – все дома;

Здоровья – все дома;

Богуна – все дома;

Киевская – все дома;

Кольберга – все дома;

Коновальца – от домов №25 и №22 до конца улицы;

Нечуя-Левицкого – все дома;

Чупринки – все дома. После завершения ремонтных работ сотрудники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время вероятно временное загрязнение воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопроводов. Обратите внимание! О других плановых и аварийных отключениях воды можно узнать на сайте " Львовводоканала".