В связи с плановым ремонтом коммуникаций во Львове 9 декабря временно отключат воду в некоторых домах двух районов города. Без водоснабжения останутся жители Лычаковского и Франковского районов.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Вашингтона и Ефремова. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала". Интересно Будут ремонтировать электросети: где во Львове не будет света 9 декабря Где не будет воды в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00 улица Вашингтона – все дома;

улица Шафарика – все дома;

улица Пасечная – дом № 98. Где не будет воды во Франковском районе с 10:00 до 17:00 улица Ефремова – все дома;

улица Колессы – все дома;

улица Антоновича – все дома;

улица Богуна – Все дома;

улица Венецианова – все дома;

улица Вербицкого – все дома;

улица Глубокая – все дома;

улица Грабовского – все дома;

улица Драгоманова – все дома;

улица Жуковского – все дома;

улица Здоровье – все дома;

улица Кастеливка – все дома;

улица Кольберга – все дома;

улица Коновальца – все дома;

улица Котляревского – все дома;

улица Лукияновича – все дома;

улица Мельника – все дома;

улица Метрологическая – все дома;

улица Нечуй-Левицкого – все дома;

улица Новый Свет – все дома;

улица Русовых – все дома;

улица Старицкого – все дома;

улица Федьковича – все дома;

улица Шептицких – все дома;

улица Японская – все дома. После завершения ремонтных работ сотрудники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время вероятно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопроводов. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".