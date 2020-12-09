"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где во Львове не будет воды 9 декабря
В связи с плановым ремонтом коммуникаций во Львове 9 декабря временно отключат воду в некоторых домах двух районов города. Без водоснабжения останутся жители Лычаковского и Франковского районов.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Вашингтона и Ефремова. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
Интересно Будут ремонтировать электросети: где во Львове не будет света 9 декабря
Где не будет воды в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00
- улица Вашингтона – все дома;
- улица Шафарика – все дома;
- улица Пасечная – дом № 98.
Где не будет воды во Франковском районе с 10:00 до 17:00
- улица Ефремова – все дома;
- улица Колессы – все дома;
- улица Антоновича – все дома;
- улица Богуна – Все дома;
- улица Венецианова – все дома;
- улица Вербицкого – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Грабовского – все дома;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Жуковского – все дома;
- улица Здоровье – все дома;
- улица Кастеливка – все дома;
- улица Кольберга – все дома;
- улица Коновальца – все дома;
- улица Котляревского – все дома;
- улица Лукияновича – все дома;
- улица Мельника – все дома;
- улица Метрологическая – все дома;
- улица Нечуй-Левицкого – все дома;
- улица Новый Свет – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- улица Федьковича – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Японская – все дома.
После завершения ремонтных работ сотрудники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время вероятно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопроводов.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter