Во Львове продолжают собирать и утилизировать люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры и батарейки. Львовяне могут сдать свои опасные отходы в мобильные пункты сбора – экобусы.

Услуги по сбору, перевозке, хранению, обработке и утилизации опасных отходов предоставляет ГП "Боднаровка". Львовяне могут сдать лампы, термометры и батарейки бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как и где можно сдать опасные отходы

Бесплатно сдать опасные отходы могут только жители Львова, Винник, Брюховичей и Рудно. Сдавать их нужно в безопасной таре и в ограниченном количестве: лампы – до 10 штук, термометры – до 5 штук, батарейки – до 10 килограммов.

График стоянок экобусов в январе 2021 года: