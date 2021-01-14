Где во Львове можно сдать на утилизацию батарейки и термометры: график остановок экобусов
Во Львове продолжают собирать и утилизировать люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры и батарейки. Львовяне могут сдать свои опасные отходы в мобильные пункты сбора – экобусы.
Услуги по сбору, перевозке, хранению, обработке и утилизации опасных отходов предоставляет ГП "Боднаровка". Львовяне могут сдать лампы, термометры и батарейки бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Интересно Моральная дилемма: Садовый озвучил сомнения относительно покупки автобусов в Беларуси
Как и где можно сдать опасные отходы
Бесплатно сдать опасные отходы могут только жители Львова, Винник, Брюховичей и Рудно. Сдавать их нужно в безопасной таре и в ограниченном количестве: лампы – до 10 штук, термометры – до 5 штук, батарейки – до 10 килограммов.
График стоянок экобусов в январе 2021 года:
- 15 января 10:00 – 13:00 – Торговый центр "BAM", улица Научная, 35а;
- 15 января 10:00 – 13: 00 – торговый центр "Скрыня", улица Городоцкая, 179;
- 15 января 14:00 – 17:00 – Торговый центр "BAM", проспект Красной Калины, 62;
- 15 января 14:00 – 17:00 – Лычаковская райадминистрация, улица Левицкого, 67;
- 16 января 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Наш край", улица Пасечная, 42;
- 16 января 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Вопак", улица Широкая, 66;
- 16 января 14:00 – 17:00 – Львовский городской совет, площадь Рынок, 1;
- 16 января 14:00 – 17:00 – Супермаркет "Арсен", улица Зеленая, 147;
- 20 января 14:00 – 17:00 – Супермаркет "Рукавичка", Рудно, улица Огиенко, 4;
- 22 января 10:00 – 13:00 – Магазин "Титан", проспект Красной Калины, 109;
- 22 января 10:00 – 13:00 – Торговый центр "BAM", улица Богдана Хмельницкого, 214;
- 22 января 14:00 – 17:00 – возле магазина "Фокстрот", улица Княгини Ольги, 106;
- 22 января 14:00 – 17:00 – Торговый центр "Семицвет", улица Шевченко, 60;
- 23 января 10:00 – 13:00 – Торговый центр "Дом мебели", улица Любинская, 92;
- 23 января 10:00 – 11:00 – Супермаркет "АТБ", улица Величковского, 1;
- 23 января 11:10 – 13: 00-торговый центр "BAM" ул. Т. Шевченко, 358;
- 29 января 10:00 – 13:00 – ТВК "Южный", улица Выговского, 102;
- 29 января 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Арсен", проспект Черновола, 93;
- 29 января 14:00 – 17:00 – Магазин "Шанс", Винники, улица Франко, 53;
- 29 января 14:00 – 17:00 – Напротив "Сбербанка" № 76, Рудно, улица Владимира Великого, 3б;
- 30 января 10:00 – 13:00 – Торговый центр "АТБ", Винники улица Ивасюка, 2;
- 30 января 10:00 – 13:00 – Отделение "Новой почты" № 1, Брюховичи, улица Сухомлинского, 10.
Поделиться новостью