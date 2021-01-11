Где во Львове сдать елку на утилизацию: адреса пунктов приема
С завершением рождественских и новогодних праздников во Львове заработают мобильные пункты сбора елок. Именно здесь львовяне смогут сдать уже ненужных лесных красавиц на утилизацию.
Всего во Львове будет 6 мобильных пунктов приема елок. Однако львовяне также могут сдать деревья в ЛКП "Зеленый Львов". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Где во Львове можно сдать елку на утилизацию
Во Львове с 11:00 до 15:00 25 – 26 января мобильные пункты сбора елок можно будет найти по следующим адресам:
- улица Замарстыновская, 167а;
- улица Владимира Великого, 14а (вход в кинотеатр "Сокол", что в парке "Ореховый гай")
- улица Выговского, 34 (Зализнычная райадминистрация)
- улица Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка")
- проспект Черновола, 93 (на площади перед ТЦ "Арсен")
- улица Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы).
Также использованные елки ежедневно можно сдать на утилизацию в ЛКП "Зеленый Львов" на улице Замарстыновской, 167а. Все собранные елки будут использовать как вторсырье.
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