С завершением рождественских и новогодних праздников во Львове заработают мобильные пункты сбора елок. Именно здесь львовяне смогут сдать уже ненужных лесных красавиц на утилизацию.

Всего во Львове будет 6 мобильных пунктов приема елок. Однако львовяне также могут сдать деревья в ЛКП "Зеленый Львов". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Рестораны закрыты, люди отменяют бронирования: Славское теряет туристов из-за нового локдауна

Где во Львове можно сдать елку на утилизацию

Во Львове с 11:00 до 15:00 25 – 26 января мобильные пункты сбора елок можно будет найти по следующим адресам:

улица Замарстыновская, 167а;

улица Владимира Великого, 14а (вход в кинотеатр "Сокол", что в парке "Ореховый гай")

улица Выговского, 34 (Зализнычная райадминистрация)

улица Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка")

проспект Черновола, 93 (на площади перед ТЦ "Арсен")

улица Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы).

Также использованные елки ежедневно можно сдать на утилизацию в ЛКП "Зеленый Львов" на улице Замарстыновской, 167а. Все собранные елки будут использовать как вторсырье.

Обратите внимание! 20 и 27 января до 14:00 львовяне смогут оставить ненужные елки возле контейнерных площадок, чтобы ШРП могли собрать и передать их на утилизацию.