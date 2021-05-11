Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.

Интересно Из-за прорыва на теплотрассе часть Львова осталась без горячей воды: адреса

Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Княгини Ольги – дома № 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5с, 5o, 5к;
  • улица Куликовская – дома № 18а, 18б, 52.

Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Паньковского – дома № 61, 63;
  • улица волнового – дома № 42, 46, 48, 52;
  • проспект Черновола – дом № 95;
  • улица Творческая, дом № 38;
  • улица Летняя, дом № 4;
  • улица Степного – дом № 4;
  • улица Ильмова – дома № 9, 11;
  • улица Плугова – дома № 2а, 5, 7;
  • улица Мазепы – дома № 27, 29;
  • улица Миколайчука – Дома № 2, 4а.

Читайте также В доме нет ни воды, ни газа, – Садовый рассказал о масштабном пожаре на улице Выговского

Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Ольжича – все дома;
  • улица Олеся – дома № 25в,25д.

Где не будет света в Винниках с 9:00 до 18: 00

  • улица Кольцевая – частично;
  • улица Проста – все дома;
  • улица Лисика –  все дома.