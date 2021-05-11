Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.
Интересно Из-за прорыва на теплотрассе часть Львова осталась без горячей воды: адреса
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Княгини Ольги – дома № 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5с, 5o, 5к;
- улица Куликовская – дома № 18а, 18б, 52.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Паньковского – дома № 61, 63;
- улица волнового – дома № 42, 46, 48, 52;
- проспект Черновола – дом № 95;
- улица Творческая, дом № 38;
- улица Летняя, дом № 4;
- улица Степного – дом № 4;
- улица Ильмова – дома № 9, 11;
- улица Плугова – дома № 2а, 5, 7;
- улица Мазепы – дома № 27, 29;
- улица Миколайчука – Дома № 2, 4а.
Читайте также В доме нет ни воды, ни газа, – Садовый рассказал о масштабном пожаре на улице Выговского
Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Ольжича – все дома;
- улица Олеся – дома № 25в,25д.
Где не будет света в Винниках с 9:00 до 18: 00
- улица Кольцевая – частично;
- улица Проста – все дома;
- улица Лисика – все дома.