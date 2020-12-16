"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Поэтому 17 декабря некоторые дома останутся без электроэнергии в Галицком, Шевченковском и Франковском районах.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах выключат свет в Галицком районе с 9:00 до 13: 00

Кубиевича – дома № 31, 33;

Табачников – дома № 28, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

На каких улицах выключат свет во Франковском районе с 8:00 до 17: 00

Грабянки – дом № 28;

Кобылицы – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;

Маевского – дом № 14;

Молдавская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 76, 86;

Молдавская Боковая – дома № 11А, 11Б, 15А.

На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 10:00 до 17: 00

Заводская – дома № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Лобачевского – дом № 19.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".