"Львовводоканал" будет менять часть водопровода: где не будет воды 15 декабря
Из-за замены части водопровода "Винники – Довга" 15 декабря на ряде улиц в Винниках, Чишках и в 2 районах Львова временно выключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Лычаковского и Сыховского районов города.
Причина отключения воды – замена аварийного участка магистрального водопровода "Винники – Довга". Водоснабжение планируют восстановить к 24:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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Где выключат воду 15 декабря с 8:00 до 24:00
- город Винники;
- село Чишки;
- Пасечная – дома №71 – 175, 84 – 164;
- Рудаки – все дома ;
- Врубеля – все дома;
- Глухой Кут – все дома;
- Вашингтона – все дома;
- Довга – все дома;
- Зеленая – дома № 153, 251;
- Каштановая – все дома;
- Китайская – все дома;
- Кузьмы – все дома;
- Латвийская – все дома;
- Лисицкая – все дома;
- Медовой Пещеры – все дома;
- Майоровка – все дома;
- Пасеки Галицкие – все дома;
- Пимоненко – дома № 17, 19;
- Пироговка – все дома;
- Садовничая – все дома;
- Сичинского – все дома;
- Соколина – все дома;
- Стешенко – все дома;
- Хлебная – все дома;
- Шафарика – все дома;
- Ярошинской – все дома.
Во "Львовводоканале" сообщили, что на время отключения воды на улице Пасечной во дворе домов 169 – 175 с 11:00 будет работать водовоз.
После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.
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