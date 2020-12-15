Из-за замены части водопровода "Винники – Довга" 15 декабря на ряде улиц в Винниках, Чишках и в 2 районах Львова временно выключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Лычаковского и Сыховского районов города.

Причина отключения воды – замена аварийного участка магистрального водопровода "Винники – Довга". Водоснабжение планируют восстановить к 24:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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Где выключат воду 15 декабря с 8:00 до 24:00

город Винники;

село Чишки;

Пасечная – дома №71 – 175, 84 – 164;

Рудаки – все дома ;

Врубеля – все дома;

Глухой Кут – все дома;

Вашингтона – все дома;

Довга – все дома;

Зеленая – дома № 153, 251;

Каштановая – все дома;

Китайская – все дома;

Кузьмы – все дома;

Латвийская – все дома;

Лисицкая – все дома;

Медовой Пещеры – все дома;

Майоровка – все дома;

Пасеки Галицкие – все дома;

Пимоненко – дома № 17, 19;

Пироговка – все дома;

Садовничая – все дома;

Сичинского – все дома;

Соколина – все дома;

Стешенко – все дома;

Хлебная – все дома;

Шафарика – все дома;

Ярошинской – все дома.

Во "Львовводоканале" сообщили, что на время отключения воды на улице Пасечной во дворе домов 169 – 175 с 11:00 будет работать водовоз.

После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно посмотреть на сайте " Львовводоканала".