Работники "Львовводоканала" 28 октября будут переподключать новый водопровод на улице Боткина. Из-за этого в части Франковского района приостановят подачу воды.

Воду выключат около 10 утра. После окончания всех ремонтных работ ориентировочно в 20:00 водоснабжение восстановят. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Воду выключат на таких улицах Франковского района:

Княгини Ольги (дома от № 7 до № 112);

Музыки;

Бойчука;

Айвазовского;

Грабянки;

Молдавская;

Солнечная;

Керамичная;

Веделя;

Жемчужникова;

Холодноярская;

Кобринской;

Кишиневская;

Шкрибляков;

Маевского;

Урожайная;

Виноградная;

Эминеску;

Милая;

Шумского;

Цегельского;

Рудницкого;

Чупрынки;

Коновальца;

Гипсовая;

Труша;

Житомирская;

Перфецкого;

Владимира Великого (дома от № 24 до № 58);

Кульпарковская (дома № 89, 91, 93, 95, 99, 95, 97, 97а, 97б).

После завершения ремонтных работ специалисты промоют уличную водопроводную сеть. Во время промывки водопровода возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды окисью железа (ржавчиной), которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.