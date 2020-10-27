Во Львове 28 октября будут подключать новый водопровод: где не будет воды
Работники "Львовводоканала" 28 октября будут переподключать новый водопровод на улице Боткина. Из-за этого в части Франковского района приостановят подачу воды.
Воду выключат около 10 утра. После окончания всех ремонтных работ ориентировочно в 20:00 водоснабжение восстановят. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Воду выключат на таких улицах Франковского района:
- Княгини Ольги (дома от № 7 до № 112);
- Музыки;
- Бойчука;
- Айвазовского;
- Грабянки;
- Молдавская;
- Солнечная;
- Керамичная;
- Веделя;
- Жемчужникова;
- Холодноярская;
- Кобринской;
- Кишиневская;
- Шкрибляков;
- Маевского;
- Урожайная;
- Виноградная;
- Эминеску;
- Милая;
- Шумского;
- Цегельского;
- Рудницкого;
- Чупрынки;
- Коновальца;
- Гипсовая;
- Труша;
- Житомирская;
- Перфецкого;
- Владимира Великого (дома от № 24 до № 58);
- Кульпарковская (дома № 89, 91, 93, 95, 99, 95, 97, 97а, 97б).
После завершения ремонтных работ специалисты промоют уличную водопроводную сеть. Во время промывки водопровода возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды окисью железа (ржавчиной), которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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