Из-за ремонта электросетей 24 декабря в части Львова выключат свет: полный перечень адресов
Из-за ремонта элекросетей 24 декабря часть Львова временно останется без єлекропоставки. В частности, свет выключат на некоторых улицах Галицкого, железнодорожного, Франковского и Шевченковского районов.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах выключат свет в Галицком районе с 6:00 до 13:00
- улица Армянская – дома № 7, 13, 17, 28, 30;
- улица Печатная, дом № 4;
- улица Краковская – дома № 7, 9.
На каких улицах выключат свет в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00
- улица Городоцкая – дом № 274;
- улица Уборочная – дома № 10, 12;
- улица Зимноводская – дома № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;
- улица Станционная – дома № 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
- улица Холодновидковская боковая – дом № 6.
На каких улицах выключат свет во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Кульпарковская – дома № 141, 143;
- улица Научная – дома № 57, 59, 61;
- улица Пулюя – дома № 12, 18;
- улица Сокольницкая – дом № 74А;
- улица Стрыйская – дома № 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330.
На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица под горой-дом № 1.
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