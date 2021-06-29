Героина на 2,3 миллиарда гривен: турков-наркоторговцев вскоре будут судить

Во Львове в январе 2021 года правоохранители обнаружили на складе рекордную партию героина – более тонны. Вскоре состоится судебное заседание в отношении турков, которые ввезли опасную контрабанду в Украину.

Стоимость наркотиков составляет 2,3 миллиарда гривен. Злоумышленники сейчас находятся под стражей.

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Правоохранители задержали наркоторговцев в январе

По данным следствия, злоумышленники ввезли героин из Пакистана.

Контрабандные наркотики замаскировали под партию риса.

Сначала их транспортировали во Львовскую область, а затем планировали переправить в страны Европейского Союза.

Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина.

Его ориентировочная стоимость по ценам черного рынка составляет около 2,3 миллиарда гривен.

Также на складе были 4 гражданина Турции. Злоумышленников задержали.

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Вскоре состоится суд

Туркам сообщили о подозрении в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах по предварительному сговору. Суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ Львовщины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Правоохранители уже направили на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении злоумышленников. Вскоре им выберут наказание. Подозреваемым грозит от 8 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.