Школьник пошел плавать вместе со своими друзьями. Они пытались спасти его, однако у детей не хватило сил.

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Мальчик утонул в карьере

В местном карьере в селе Бояничи утонул 11-летний школьник из соседнего села Гатковка. Мальчик нырнул под воду и не смог вынырнуть. Под вечер спасатели вытащили тело ребенка на берег.

Односельчане мальчика рассказали, что его воспитывали в очень позитивной семье. Он был самым старшим из 4 детей в семье.

"14 июня вместе с ровесниками шел к первому причастию, а почти через 2 недели имеем такую трагедию", – рассказали односельчане.

В селе пока не знают, когда похоронят школьника. Вероятно, это произойдет 29 или 30 июня. Сейчас его тело находится в морге.

Друг пытался спасти погибшего

По словам соседей мальчика, он вместе со своим 14-летним другом и подругой-шестиклассницей нарвали черешен и решили пойти искупаться.

Начали тонуть. Девочку очевидцы, которые тоже были на карьере, вытащили. Ребята до конца пытались спасти друг друга. Старший сумел выбраться из воды, а младший пошел ко дну,

– добавили в Гатковке.

Односельчане погибшего отметили, что выживший парень пережил большой стресс.

"Все плачет, корит себя, что не смог друга спасти. Хотя он сделал все, что от него зависело", – подытожили они.

Обратите внимание! Раньше в Бояничах был глиняный карьер. Сейчас его частично затопило, поэтому летом здесь купаются местные жители.