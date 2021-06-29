Гибель 11-летнего школьника в карьере на Львовщине: подробности трагедии
Источник:LMN
В Червоноградском районе 27 июня утонул 11-летний мальчик. К сожалению, спасти его не удалось. Тело ребенка извлекли из воды спасатели.
Школьник пошел плавать вместе со своими друзьями. Они пытались спасти его, однако у детей не хватило сил.
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Мальчик утонул в карьере
В местном карьере в селе Бояничи утонул 11-летний школьник из соседнего села Гатковка. Мальчик нырнул под воду и не смог вынырнуть. Под вечер спасатели вытащили тело ребенка на берег.
Односельчане мальчика рассказали, что его воспитывали в очень позитивной семье. Он был самым старшим из 4 детей в семье.
"14 июня вместе с ровесниками шел к первому причастию, а почти через 2 недели имеем такую трагедию", – рассказали односельчане.
В селе пока не знают, когда похоронят школьника. Вероятно, это произойдет 29 или 30 июня. Сейчас его тело находится в морге.
Друг пытался спасти погибшего
По словам соседей мальчика, он вместе со своим 14-летним другом и подругой-шестиклассницей нарвали черешен и решили пойти искупаться.
Начали тонуть. Девочку очевидцы, которые тоже были на карьере, вытащили. Ребята до конца пытались спасти друг друга. Старший сумел выбраться из воды, а младший пошел ко дну,
– добавили в Гатковке.
Односельчане погибшего отметили, что выживший парень пережил большой стресс.
"Все плачет, корит себя, что не смог друга спасти. Хотя он сделал все, что от него зависело", – подытожили они.Обратите внимание! Раньше в Бояничах был глиняный карьер. Сейчас его частично затопило, поэтому летом здесь купаются местные жители.