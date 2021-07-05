Гибель 14-летнего парня в церкви возле Львова: новые подробности трагедии

На Львовщине 2 июля произошла трагедия – в помещении церкви погиб 14-летний парень. Подростка ударило током, когда он помогал делать в храме ремонт.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА сообщали, что парень погиб от удара молнии. Однако причина смерти была иной.

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Подросток погиб в церкви от удара тока

В церкви в селе Тарасовка, недалеко от Львова, 2 июля в церкви погиб 14-летний парень. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Сейчас они проводят расследование.

Подросток помогал проводить в храме ремонт. В церкви снимали деревянный пол, чтобы положить новый с подогревом. Парень взял в руки трубу, внутри которой был неизолированный провод. От удара тока подросток упал. Медики скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть ребенка.

Под полом была труба и электричество. Он уцепился за трубу, хотел отнести ее, шагнул два шага, упал и все. Второй парень старался ту трубу забрать у него, его также ударило током,

– рассказал пономарь Федор Брумец.

Пока неизвестно, кто закопал трубу с неизолированным электропроводом в пол, ведь делали ее еще в 1977 году.

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В селе объявили траур

Односельчане подростка рассказали, что он несколько лет прислуживал в храме. Школьник закончил 8 класс и на каникулах вызвался помочь с ремонтом.

"Хороший был, в церкви прислуживал, послушный такой парень. Беда случилась, еще и какая беда, такой молодой парень", – отметила жительница села Екатерина Сас.

У погибшего также был младший брат. Мама воспитывала обоих ребят самостоятельно. В селе объявили траур из-за смерти подростка. На фасаде народного дома сейчас висит флаг с черными лентами.