Тело нашли на территории, которой пролегает туристический маршрут. Рядом с погибшим лежали его рюкзак и разрешение на пребывание в пограничной зоне.

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Мужчина путешествовал сам

Тело мужчины нашли 3 мая на горе Поп Иван.

Правоохранители установили, что погибшим был львовянин, 1972 года рождения.

Мужчина в последнее время проживал в Киеве.

В путешествие он отправился сам.

Погибший 1 мая обратился к пограничникам в селе Деловое, что на Раховщине.

Они выдали львовянину разрешение на пребывание в пограничной зоне, где проходит туристический маршрут.

Правоохранители считают, что именно в этот день он и поднялся на гору Поп-Иван.

Признаков насильственной смерти не обнаружили

Тело погибшего нашли другие туристы из Ивано-Франковской области, которые проходили по этому маршруту. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Полицейские поднялись на гору, осмотрели тело. Признаков насильственной смерти не было обнаружено. У погибшего нашли пропуск и рюкзак со снаряжением. В рюкзаке были сухпайок, карта, другие вещи туриста,

– рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Чтобы транспортировать тело туриста с горы привлекли закарпатских спасателей. Работу осложняло то, что тело лежало на снежном карнизе. Оно могло в любой момент сорваться вниз.

Тело погибшего спустили с горы около полуночи 4 мая. Его передали полиции. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти туриста стало переохлаждение.