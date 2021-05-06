Тело нашли на территории, которой пролегает туристический маршрут. Рядом с погибшим лежали его рюкзак и разрешение на пребывание в пограничной зоне.
К теме Возле горы Поп Иван туристы нашли мертвого мужчину
Мужчина путешествовал сам
- Тело мужчины нашли 3 мая на горе Поп Иван.
- Правоохранители установили, что погибшим был львовянин, 1972 года рождения.
- Мужчина в последнее время проживал в Киеве.
- В путешествие он отправился сам.
- Погибший 1 мая обратился к пограничникам в селе Деловое, что на Раховщине.
- Они выдали львовянину разрешение на пребывание в пограничной зоне, где проходит туристический маршрут.
- Правоохранители считают, что именно в этот день он и поднялся на гору Поп-Иван.
Признаков насильственной смерти не обнаружили
Тело погибшего нашли другие туристы из Ивано-Франковской области, которые проходили по этому маршруту. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
Полицейские поднялись на гору, осмотрели тело. Признаков насильственной смерти не было обнаружено. У погибшего нашли пропуск и рюкзак со снаряжением. В рюкзаке были сухпайок, карта, другие вещи туриста,
– рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.
Чтобы транспортировать тело туриста с горы привлекли закарпатских спасателей. Работу осложняло то, что тело лежало на снежном карнизе. Оно могло в любой момент сорваться вниз.
Тело погибшего спустили с горы около полуночи 4 мая. Его передали полиции. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти туриста стало переохлаждение.