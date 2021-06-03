Ученик 6 класса одной из львовских школ погиб 2 июня. О дате его захоронения сообщила мать парня Юлиана Прадид в своем фейсбуке.

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Дата церемонии прощания

Парастас продлится с 20 часов 3 июня в часовне Храма Благовещения. Она расположена во Львове на улице Пасечная, 83.

Чин похорон и прощания начнется в 11:00 в этом же храме. Мальчика похоронят на Голосковском кладбище.

https://goo.gl/maps/Q6s3b6S6zhgwgFfx8

Расположение храма, где пройдет прощание со школьником / Карта Google

Что известно об этой трагедии