Ученик 6 класса одной из львовских школ погиб 2 июня. О дате его захоронения сообщила мать парня Юлиана Прадид в своем фейсбуке.
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Дата церемонии прощания
Парастас продлится с 20 часов 3 июня в часовне Храма Благовещения. Она расположена во Львове на улице Пасечная, 83.
Чин похорон и прощания начнется в 11:00 в этом же храме. Мальчика похоронят на Голосковском кладбище.
Расположение храма, где пройдет прощание со школьником / Карта Google
Что известно об этой трагедии
- Это случилось во время школьной экскурсии на водопад в селе Каменка.
- Мальчик подошел слишком близко к водопаду, чтобы сфотографироваться.
- Но он поскользнулся и упал в воду.
- Там он зацепился ногой за дерево и захлебнулся.
- На этой экскурсии были 44 ученика.
- С ними поехали 5 взрослых – 2 родителей и 3 учителя.
- После инцидента двое учителей попали в больницу.
- У классной руководительницы мальчика случился сердечный приступ.
- Также пострадал 53-летний учитель христианской этики.
- Он пытался спасти ребенка и получил переохлаждение.