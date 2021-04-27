Гнилая система, – Львовский облсовет призвал отменить научную степень Кивы
Львовский областной совет обратился к президенту, парламенту и правительству насчет присуждения ученой степени нардепу ОПЗЖ Илье Киве. Там призвали провести расследование обстоятельств защиты диссертации.
Источник:Львовский областной совет
Депутаты областного совета попросили Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить соответствующее решение. Обращение они подписали 27 апреля.
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Политики подчеркнули, что возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить Киве ученой степени кандидата наук по государственному управлению.
Все, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали никчемность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки,
– подчеркнули во Львовском облсовете.
"Гнилая бюрократическая система, через которую необходимо пройти молодым ученым, лишь создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки", – добавили там.
Зато эта система помогает лицам, которые получают научные степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой, говорится в обращении.
Кива защитил диссертацию: что известно
- Скандальный Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля. Ее название: "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Во время защиты диссертации в зал сначала пропустили лишь журналистов телеканалов Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямого независимого" – пророссийских телеканалов, подконтрольных Медведчуку.
- Вход в аудиторию блокировали неизвестные мужчины. Сам Кива убеждал, что это якобы студенты или аспиранты. Интересно, что они сопровождали его в уборную и оберегали от журналистов.
- Кива оконфузился во время защиты диссертации. В сети обнародовали фрагмент, когда один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос. Нардеп уклонился от ответа. Впрочем, это никого не смутило.
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