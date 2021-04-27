Львовский областной совет обратился к президенту, парламенту и правительству насчет присуждения ученой степени нардепу ОПЗЖ Илье Киве. Там призвали провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Депутаты областного совета попросили Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить соответствующее решение. Обращение они подписали 27 апреля.

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Политики подчеркнули, что возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить Киве ученой степени кандидата наук по государственному управлению.

Все, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали никчемность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки,

– подчеркнули во Львовском облсовете.

"Гнилая бюрократическая система, через которую необходимо пройти молодым ученым, лишь создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки", – добавили там.

Зато эта система помогает лицам, которые получают научные степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой, говорится в обращении.

Обратите внимание! Научную степень Кивы теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН. На это обратила внимание экс-министр образования и науки Анна Новосад.

Кива защитил диссертацию: что известно

Скандальный Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля. Ее название: "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Во время защиты диссертации в зал сначала пропустили лишь журналистов телеканалов Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямого независимого" – пророссийских телеканалов, подконтрольных Медведчуку.

Вход в аудиторию блокировали неизвестные мужчины. Сам Кива убеждал, что это якобы студенты или аспиранты. Интересно, что они сопровождали его в уборную и оберегали от журналистов.

Кива оконфузился во время защиты диссертации. В сети обнародовали фрагмент, когда один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос. Нардеп уклонился от ответа. Впрочем, это никого не смутило.

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