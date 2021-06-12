В начале мероприятия солистка группы Екатерина Павленко получила награду как почетная гостья фестиваля, а также научилась открывать бутылки вина способом сабраж. После музыканты и солистка группы Go_A готовились к концерту, который смог собрать сотни горячих поклонников.

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Екатерина Павленко призналась, что переживала, как она должна зажечь публику, если большинство мест – сидячие, но она совсем не ожидала, что Львов будет настолько "прямым" в этом вопросе.

Это наш второй концерт во Львове и второй после Евровидения. Правда, на первый наш концерт у вас пришло всего 9 человек, но сегодня вас немного больше и нас это очень радует. И мы будем дарить вам свои радостные эмоции целый вечер,

– поделилась Павленко.

Группа Go_A во Львове: фото Ukrainian Wine Festival

Артистка исполнила такие хиты, как "Фарбами", "Рано-раненько", "Соловей", "Шум", с которой они выступали на Евровидении, и другие. Атмосфера концерта была по-настоящему "рейвовой": после нескольких первых песен гости мероприятия поднялись со своих мест и танцевали под сценой, поддерживая любимую исполнительницу.

Концерт группы Go_A во Львове: видео 24 канала

Концерт группы Go_A во Львове: видео 24 канала

Были и моменты, когда атмосфера на концерте была особенно "магической".

Концерт группы Go_A во Львове: видео 24 канала

Посреди концерта солистка группы устраивала немало "интерактивов" для гостей: во время некоторых песен просила обнять своих соседей и сама спускалась к людям, чтобы обняться с ними. Также она показывала движения руками и как в такт делать аплодисменты, из-за чего сотни людей смогли объединиться в одно целое. Екатерина Павленко отметила, что пусть хоть в этот вечер "мы все сделаем что-то вместе". В конце концерта фанаты начали кружить в большом кругу, держась за руки, как призвали "шум".

На следующий день, 12 июня, группа Go_A выступит в Ужгороде. О следующих концертах музыканты сообщат позже.