Самый молодой сын депутата Львовского областного совета от "ЕС" Григория Козловского стал владельцем частного медицинского центра во Львове. Однако это уже не первая недвижимость 1-летнего Яремы Козловского. Мальчик также является владельцем 5 квартир, дома и 2 паркомест.

В здании, собственником которой стал 1-летний сын Козловского, обустроят частный медицинский центр с родильным домом. Фирму, которая его возводит, возглавляет его отец.

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Ярема Козловский стал владельцем медцентра во Львове

По информации СМИ, дом площадью примерно 4,2 тысячи квадратных метров Ярема Козловский получил 9 апреля 2021 года на основании договора дарения. Мальчик является пятым ребенком Григория Козловского. Он родился 9 мая 2020 года, поэтому через полторы недели ему исполнится 1 год.

В здании, что находится на улице Якова Раппапорта, создадут частный медицинский центр с родильным домом. Его строит ООО "Лемберг Медикал Центр". Владелицей компании является жена Козловского, певица Юлия Козловская. Возглавляет фирму сам депутат. Земельный участок, где сейчас идет строительство медцентра, компания арендует с августа 2019 года. Градостроительные условия и ограничения фирма получила в октябре того же года.



Здание на улице Раппапорта / Фото Нины Захоженко

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У 1-летнего сына Козловского есть и другая недвижимость

Ярема Козловский стал владельцем недвижимости не впервые. 3 февраля 2021 года на него оформили квартиру и 2 паркоместа в жилом комплексе Avalon 37, что на улице Лычаковской, 37.

в жилом комплексе Avalon 37, что на улице Лычаковской, 37. В тот же день он стал владельцем двух помещений гостевых домов-эллингов в Винниках общей площадью почти 300 квадратных метров. Их адрес совпадает с адресом "Академии футбола" Григория Козловского у винниковского озера.

гостевых домов-эллингов в Винниках общей площадью почти 300 квадратных метров. Их адрес совпадает с адресом "Академии футбола" Григория Козловского у винниковского озера. Также 18 февраля мальчику подарили 4 квартиры в ЖК Avalon Time, что на улице Липинского, 29г.

в ЖК Avalon Time, что на улице Липинского, 29г. Кроме этого, Ярема Козловский является владельцем дома с бассейном в Сходнице площадью 249 квадратных метров.

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Со строительством медцентра связаны несколько судебных споров

Со строительством медцентра, владельцем которого стал Ярема Козловский, связаны несколько судебных споров. Представительство американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского Союза хочет отменить разрешения на выполнение строительных работ. Это связано с тем, что на этом земельном участке раньше было еврейское кладбище. Также здесь располагался дом, который исторически принадлежал к еврейскому госпиталю.

По информации СМИ, компания "Лемберг Медикал Центр" пытается отменить предписание Министерства культуры Украины с требованием остановить строительство медцентра. В сентябре 2020 года суд остановил действие предписания до вступления решения в законную силу. Согласно постановлению суда, производство по этому делу остановили.

Другое дело, в котором фигурирует "Лемберг Медикал Центр", касается отмены постановлений о передаче этой земли в аренду. Постановления горсовета о разработке проекта землеустройства и его утверждении суд признал незаконными и отменил. Однако это решение не вступило в законную силу, ведь и мэрия, и "Лемберг Медикал Центр" подали в суд апелляционные жалобы.