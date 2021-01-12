Синоптики Львовского гидрометцентра предусматривают, что 13 января во Львове и области будет облачно. На Львовщине наконец-то будет падать снег, возможна даже слабая метель.

На Львовщине 13 января вероятны опасные метеорологические явления – гололедица на дорогах. Уровень опасности – "желтый". Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине 13 января

Синоптики сообщили, что 13 января погоду Львовщины будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем.

Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха увеличится.

Временами будет идти снег. Дороги Львовщины окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Днем он будет порывистым. Также возможна слабая метель.

Температура на Львовщине в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 13 января дороги Львовщины окутает гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными во время движения и соблюдать простые правила.