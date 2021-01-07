Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 8 января во Львове и области будет падать снег. Утром и ночью будет туман, а дороги укроет гололедица.

Погоду на Львовщине 8 января будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью и утром ожидается туман. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 8 января

Синоптики прогнозируют, что дороги Львовщины ночью и утром окутает туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – "желтый".

Погода во Львове и области будет облачная с прояснениями. Ее будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ночью местами падать снег. Днем осадков не ожидают. Дороги Львовщины окутает гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Погода во Львовской области 8 января

Синоптики прогнозируют, что ночью температура во Львовской области составит 1 – 6 градусов мороза, а днем ​​– от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Погода во Львове 8 января

Ночью температура во Львове будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем ​​– от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что дороги Львовщины 8 января окутает туман и гололедица. Поэтому нужно быть максимально внимательными во время движения и исполнять простые правила поведения во время гололеда.