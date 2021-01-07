Снег и гололед: прогноз погоды во Львове и области на 8 января
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 8 января во Львове и области будет падать снег. Утром и ночью будет туман, а дороги укроет гололедица.
Погоду на Львовщине 8 января будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью и утром ожидается туман. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и области на 8 января
Синоптики прогнозируют, что дороги Львовщины ночью и утром окутает туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – "желтый".
Погода во Львове и области будет облачная с прояснениями. Ее будет определять поле пониженного атмосферного давления.
Ночью местами падать снег. Днем осадков не ожидают. Дороги Львовщины окутает гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Погода во Львовской области 8 января
Синоптики прогнозируют, что ночью температура во Львовской области составит 1 – 6 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Погода во Львове 8 января
Ночью температура во Львове будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
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