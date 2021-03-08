Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 9 марта Львовщину окутает туман. Дороги Львова и области останутся покрытыми гололедом.

Погоду на Львовщине 9 марта будет определять поле повышенного атмосферного давления. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 9 марта

На Львовщине 9 марта будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью и утром Львов и область окутает слабый туман видимостью 500 – 1000 метров. Дороги останутся покрытыми гололедом, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными во время движения. Уровень опасности – "желтый".

Погода во Львовской области

Температура на Львовщине ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем ​​– от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове ночью температура составит 5 – 7 градусов мороза, а днем ​​– 1 – 3 градуса тепла.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала