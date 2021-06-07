Об этом сообщил турист Богдан Илькив. Он об этом написал в фесбук-сообществе "Хочу в горы" 6 июня.

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Почему упал этот Иисус

Когда именно обрушилась статуя – неизвестно. По словам местных жителей, вероятнее всего, статуя Иисуса Христа упала во время сильных снегопадов, которые были в начале весны.

На самой горе остатков гипсового Иисуса нет, поэтому, скорее всего, он упал в пропасть. Об этом рассказал журналистам сельский голова села Верхнее Гусное Иван Ильницкий. Община этой деревни когда-то инициировала установку статуи Иисуса Христа на горе Пикуй.

Скорей всего, это природное явление, но, возможно, и вандалы уничтожили. Статуя была потресканая и, возможно, ветром снесло в обрыв. Обломков мы не нашли,

– сказал Иван Ильницкий.

Также он добавил, что в полицию по этому инциденту никто не обращался. Будут ли ее восстанавливать – пока неизвестно.



Статуя Иисуса Христа на горе Пикуй / Фото inlviv.in.ua

Что известно о статуе

Ее установили в 2017 году.

Высота гипсового Иисуса была 120 сантиметров.

Сразу после установки скульптуры в соцсетях высказывать сомнения относительно ее прочности

В том числе и говорили, что она не сможет выдержать суровые зимы и грозы.



Статуя на горе Пикуй зимой 2021 года / Фото Юрия Гнатина

Обратите внимание! Пикуй – идеальная вершина для людей, которые только начинают ходить в горы. Это она является самой высокой на Львовщине. Все, что нужно знать для похода на Пикуй – по ссылке.