Упала в пропасть: статуя Иисуса на горе Пикуй обвалилась – фото

На горе Пикуй, что на Львовщине, несколько лет стояла статуя Иисуса Христа. Однако недавно от нее остался только постамент. Предполагают, что она упала в пропасть из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщил турист Богдан Илькив. Он об этом написал в фесбук-сообществе "Хочу в горы" 6 июня.
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Почему упал этот Иисус
Когда именно обрушилась статуя – неизвестно. По словам местных жителей, вероятнее всего, статуя Иисуса Христа упала во время сильных снегопадов, которые были в начале весны.
На самой горе остатков гипсового Иисуса нет, поэтому, скорее всего, он упал в пропасть. Об этом рассказал журналистам сельский голова села Верхнее Гусное Иван Ильницкий. Община этой деревни когда-то инициировала установку статуи Иисуса Христа на горе Пикуй.
Скорей всего, это природное явление, но, возможно, и вандалы уничтожили. Статуя была потресканая и, возможно, ветром снесло в обрыв. Обломков мы не нашли,
– сказал Иван Ильницкий.
Также он добавил, что в полицию по этому инциденту никто не обращался. Будут ли ее восстанавливать – пока неизвестно.
Статуя Иисуса Христа на горе Пикуй / Фото inlviv.in.ua
Что известно о статуе
- Ее установили в 2017 году.
- Высота гипсового Иисуса была 120 сантиметров.
- Сразу после установки скульптуры в соцсетях высказывать сомнения относительно ее прочности
- В том числе и говорили, что она не сможет выдержать суровые зимы и грозы.
Статуя на горе Пикуй зимой 2021 года / Фото Юрия Гнатина