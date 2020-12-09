Сразу 75 горняков 3 смены шахты "Лесная" во Львовской области спустились под землю, но отказались приступать к работе. Они требуют погашения зарплатной задолженности.

Сейчас шахтеры находятся в камере ожидания в околоствольном дворе, в выработке холодно. Об этом на своей фейсбук-странице написал глава Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

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Вечером 75 горняков 3 смены шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются приступать к работе. Требуют выплаты зарплаты и погашения зарплатной задолженности. Сейчас принимаются меры, чтобы разыскать достаточное количество фуфаек и передать их шахтерам. Люди не должны еще и переболеть,

– отметил он.

Заметим, что шахта "Лесная" расположена в селе Селец Сокальского района Львовской области. В прошлом году, в мае, там случился обвал пород, в результате которого погибли двое горняков.