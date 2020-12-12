В центре Городка, на Львовщине, машина загорелась после столкновения с автобусом. По предварительной информации, пострадал 1 человек.

Авария произошла 12 декабря примерно в 16:30. Об этом сообщает Игорь Зинкевич на своей странице в фейсбук.

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Люди в комментариях пишут, что автомобиль BMW столкнулся с автобусом, который направлялся из Львова в Шегинь. На видео видно, что перед машины разбит, а огонь полностью накрыл ее кузов.

После ДТП 1 человека якобы забрала скорая помощь. Однако о ком именно идет речь пока неизвестно.