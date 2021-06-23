Военным не удалось попасть на территорию Митрополичьих садов. Они уехали после разговора с представителями Львовской мэрии.

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В Госспецсвязи прокомментировали инцидент в Митрополичьих садах

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения никак не отреагировал на заявление УГКЦ о вероятном рейдерском захвате Митрополичьих садов во Львове. Однако на следующий день начальник управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области Сергей Жук решил объяснить, почему случился этот инцидент.

По его словам, военные Львовского филиала концерна РРТ планировали провести учения на территории Митрополичьих садов, ведь там расположена государственная недвижимость. Однако Жук не уточнил о каких именно объектах говорится. Чиновник отметил, что Церковь предупреждали о плановых учениях.

18 июня Львовский филиал Концерна РРТ направил письмо к Львовской Архиепархии УГКЦ, в котором предупредила, что с 22 июня запланированы обучение (проверка состояния готовности связи) и попросила обеспечить доступ к территории нижних Митрополичьих садов,

– отметил Жук.

По словам чиновника, целью учений было повышение боевой готовности военнослужащих Госспецсвязи.

"Ведь не стоит забывать, что мы 7 год находимся в состоянии войны, а Госспецсвязь входит в состав Сектора безопасности и обороны, и мы постоянно работаем над повышением нашей боевой готовности", – рассказал Жук.

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Церковь не ответила на письмо

Жук заявил, что официального ответа от УГКЦ не было. Его дали лишь в момент приезда подразделений. Итак, Львовский филиал концерна РРТ попыталась провести обучение, не дождавшись реакции Церкви.

"Ответ мы получили 22 июня во время самих мероприятий. В ней было указано, что нам нужно обратиться во Львовский горсовет по согласованию заезда. Насколько я знаю, в городской совет был направлен соответствующий запрос, но он сейчас без ответа", – добавил чиновник.

Во Львовской облгосадминистрации не считают этот инцидент конфликтным. Там рассказали, что причиной недоразумения была плохая коммуникация между военными связистами и УГКЦ.

"Почему такой значительный общественный резонанс вызвало это событие, объяснить чрезвычайно трудно, ведь еще 18 июня Курию УГКЦ проинформировали о запланированных учениях и предупредили, что будет необходим подъезд к земельному участку", – отметил первый заместитель председателя ЛОГА Андрей Годик.

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Коротко о Митрополичьих садах во Львове