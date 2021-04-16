Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 апреля приехал во Львов с рабочим визитом. Он посетил Центр легочного здоровья и пообещал, что государство будет продолжать поддерживать медицину и увеличивать зарплаты медработникам.

Шмыгаль приехал во Львовскую область, чтобы посетить Яворовский военный полигон и Центр легочного здоровья. Также премьер планирует обсудить с городскими властями эпидситуации в Львове, локдаун и компенсации для предпринимателей от правительства.

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Шмыгаль посетил Львовский центр легочного здоровья

Премьер рассказал, что в рамках своего рабочего визита во Львов, посетил Центр легочного здоровья, где лечат больных COVID-19. Шмыгаль поговорил с заместителем главного врача о ситуации с коронавирусом, и финансирование и развитие медицины.

Сейчас в больнице 370 койкомест для больных COVID-19 и все они обеспечены кислородом. За последние 3 месяца количество таких коек с кислородом было увеличено почти вдвое,

– отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в 2020 году зарплата младшего персонала и врачей центра выросла почти на 50%.

"До конца 2021 года состоится капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Из государственного бюджета на 2021 год запланировано выделение средств в размере 165 миллионов гривен", – заявил чиновник.

Шмыгаль поблагодарил медиков Центра легочного здоровья, которые уже год спасают жизни больных коронавирусом. Премьер подчеркнул, что государство будет продолжать финансировать медицину и повышать зарплаты медикам.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавирусом заболели более 121 тысячи человек. К сожалению, 2925 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 88,72 тысячи человек выздоровели.

Лаборатории 15 апреля провели 2442 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 1365 жителей области.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта Львовская область перешла в красную зону. Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемии.

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что локдаун дал определенный результат, ведь медицинская система не дала сбой.



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