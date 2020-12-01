Готова ли туристическая отрасль Львова к внедрению тотального локдауна: ответ Москаленко
Во Львове – против внедрения тотального локдауна. Ведь повторение весеннего – это серьезный удар по экономике.
Заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко отметил, что, несмотря ни на что, ценность человеческой жизни сейчас является наивысшей. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
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Решения должны быть взвешенными
По его словам, в этот нелегкий период все решения должны быть взвешенными, особенно в отношении туристической отрасли, в частности работы малого и среднего бизнеса.
Для них работа с 20 декабря по 20 января – это львиная доля их доходов. Если малый и средний бизнес уже закрыть, то в январе он открыться не сможет,
– отметил Москаленко.
Он подтвердил, что решения правительства ставят всех в неловкое положение. Несмотря на это, во Львове закрывают заведения, которые нарушают абсолютно все нормы работы.
Во Львове следят за безопасностью
"Мы следим за тем, чтобы те заведения, которые работают в малом и среднем бизнесе, могли иметь хотя бы минимальный достаток. Люди готовы выполнять решения, когда они четко прокомуникованы и дают эффект", – сказал заместитель городского главы Львова.
По его мнению, нужно думать над альтернативным решением, которое:
- давало бы гарантию безопасности;
- увеличило бы количество койкомест.
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