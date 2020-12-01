Во Львове – против внедрения тотального локдауна. Ведь повторение весеннего – это серьезный удар по экономике.

Заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко отметил, что, несмотря ни на что, ценность человеческой жизни сейчас является наивысшей. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Решения должны быть взвешенными

По его словам, в этот нелегкий период все решения должны быть взвешенными, особенно в отношении туристической отрасли, в частности работы малого и среднего бизнеса.

Для них работа с 20 декабря по 20 января – это львиная доля их доходов. Если малый и средний бизнес уже закрыть, то в январе он открыться не сможет,

– отметил Москаленко.

Он подтвердил, что решения правительства ставят всех в неловкое положение. Несмотря на это, во Львове закрывают заведения, которые нарушают абсолютно все нормы работы.

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Во Львове следят за безопасностью

"Мы следим за тем, чтобы те заведения, которые работают в малом и среднем бизнесе, могли иметь хотя бы минимальный достаток. Люди готовы выполнять решения, когда они четко прокомуникованы и дают эффект", – сказал заместитель городского главы Львова.

По его мнению, нужно думать над альтернативным решением, которое:

давало бы гарантию безопасности;

увеличило бы количество койкомест.

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