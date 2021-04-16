Городской голова Львова Андрей Садовый встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Квин. Они обсуждали развитие медицины и образования, возможные совместные инициативы и антикоррупционные практики в городе.

Кристина Квин приехала во Львов не впервые. Несколько лет назад она приезжала, чтобы посетить джазовый фестиваль.

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Почему посол США приехала во Львов

Квин приехала на Львовщину, чтобы посетить церемонию ротации группы американских военных, которые сейчас находятся в международном миротворческом центре в Яворове. Там они проводят подготовку украинских военнослужащих.

Также посол намеревалась встретиться с городским головой Львова и осмотреть Черное здание на площади Рынок, которое накануне реставрировали при финансовой поддержке Посольства США.

Кроме этого 16 апреля Квин присоединится к высадке розовоцветного каштана на площади Рынок, возле Центра туристической информации.

Садовый рассказал Квин о борьбе Львова с коронавирусом

На встрече с послом США Садовый рассказал ей о борьбе с COVID-19 во Львове.

В прошлом году мы во Львове создали штаб по противодействию коронавирусу и взяли ситуацию под контроль. Сейчас в коммунальных больницах мы имеем более 1600 мест для ковидных пациентов, в перспективе будем иметь 3000, ведь всегда нужно быть готовыми к любым сценариям,

– отметил городской голова.

Мэр добавил, что ситуация с коронавирусом в городе несколько стабилизировалась. В течение последних нескольких дней во Львове улучшилась статистика заболеваемости. Садовый отметил, что, вероятно, с 19 апреля ученикам начальных классов разрешат вернуться в школу.

Мэр рассказал Квин о львовской больнице скорой помощи, которая сейчас принимает едва ли не наибольшее количество пациентов с коронавирусом в Украине. Городской голова добавил, что это единственное медучреждение, которое имеет возможность доставлять тяжелых пациентов в заведение вертолетом.

"К 2024 году мы хотим приблизиться к ТОП-200 лучших клиник в мире", – заявил Садовый.

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Смотрите фото встречи Садового и Квин / Фото Романа Балука



На встрече говорили об антикоррупционных мерах в городе На встрече говорили об антикоррупционных мерах в городе

На встрече обсудили важность прозрачности управления городом и страной и внедрения антикоррупционных практик. Квин интересовалась, насколько эффективным является процесс децентрализации в Украине.

Мы – лидеры в Украине по прозрачности. Скажем, в прошлом году мы были первыми по привлечению инвестиций через продажу коммунального имущества. Это ориентировочно 500 миллионов гривен, то есть, практически, как во всех других городах государства вместе,

– отметил мэр.

Садовый рассказал Квин, что полномочия городов в США и городов в Украине – абсолютно разные. Мэр пояснил, что городская власть не имеет влияния на общественную безопасность, налоги и сборы и тому подобное, ведь государство оставляет эти полномочия за собой.

"Если во всем мире местное самоуправление является партнером государства, то у нас это – как подчиненные. К сожалению, в Украине еще нет того понимания, что, имея партнерство, можно сделать гораздо больше", – отметил городской голова.

После мэр рассказал временно поверенной в делах США о выигрышном судебном деле. Оно касалось продажи земельного участка иностранному инвестору под строительство индустриального парка.

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Львов заинтересован в американских инвестициях

Садовый отметил, что Львов очень заинтересован в увеличении присутствия американского бизнеса и готов оказывать всяческую поддержку.

"Львов – прекрасный город для развертывания производств. В нашем городе успешно работает 30 тысяч ИТ-специалистов. А еще у нас есть прекрасные локации для обустройства бизнеса и создания инновационной продукции. Поэтому если инвестор стремится к успеху, мы всегда ждем его во Львове", – добавил городской голова.

Квин заметила, что она готова содействовать и оставаться на связи.

"Как только закончится пандемия, я уверена, что наше присутствие в вашем городе будет больше", – заявила посол.

Также Садовый обсудил с Квин содействие Посольства США в привлечении носителей английского языка в каждую Львовскую школу.

У нас в отделе прессы, образования и культуры Посольства США действует специальная программа сотрудничества со школами, поэтому, думаю, мы сможем посодействовать вам,

– ответила посол.

Кроме этого, Садовый и Квин обсудили возможность открытия американского дома во Львове вроде киевского. Ведь он мог бы стать культурным мостом для углубления связей между государствами.

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Что известно о Кристине Квин

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. Она имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Квин прибыла в Посольство США в Украине в мае 2019 года. В 2016 – 2019 годах она работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы Миссии / министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже. До того Квин также работала должностях: