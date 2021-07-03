В Госпогранслужбе отметили, что за прошедшие сутки, 2 июля, существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Беларусью не наблюдалось.
Читайте также Никаких официальных сообщений, – в украинском МИДе не подтвердили закрытие границы с Беларусью
Вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию, что эти органы Беларуси с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы,
– проинформировали в ГПСУ.
Пограничники отметили, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики.
Статистика пересечения границы
За прошедшие сутки, 2 июля, на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек.
- Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.
Довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке наблюдается и 3 июля.
В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Лукашенко, не наблюдается,
– добавили в Госпогранслужбе.