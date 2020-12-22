На Львовщине за кражи осудили жителя Борислава. Вор ограбил часовню и церковь в августе и сентябре 2020 года – он сломал замки на ящиках для пожертвований и забрал деньги.

Мужчина ограбил часовни в Сходнице и Трускавце. В общем вор украл из ящиков для пожертвований 5,8 тысячи гривен. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как мужчина ограбил часовни

Житель Борислава совершил 2 кражи из ящиков для пожертвований в часовне и церкви.

В августе 2020 года вор зашел в часовню на территории гостинично-лечебного комплекса "Диана", в Сходнице. Он взломал замок на ящике для пожертвований и украл оттуда 800 гривен.

Впоследствии, в начале сентября 2020 года, он снова совершил кражу из ящика для пожертвований. Он проник в церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Трускавце и украл 5 тысяч гривен.



Злоумышленник ограбил часовню и церковь / Фото Львовской облпрокуратуры

Какой приговор вынес суд

Правоохранители проводили расследование за повторную кражу с проникновением в хранилище. Вора ранее уже неоднократно судили. Он находился под административным надзором. Злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Мужчину допросили, и он признался, что именно он ограбил церковь и часовню.

Трускавецкий городской суд поддержал обвинение прокуроров. 42-летнего вора приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы за оба преступления.



Мужчину приговорили к 3 годам в тюрьме / Фото Львовской облпрокуратуры