Правоохранители установили, что первое преступление несовершеннолетний совершил в феврале 2021 года. Парню грозит тюрьма.

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Полицейские задержали 15-летнего грабителя

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 23 февраля примерно в 20:30 15-летний житель Дрогобыча проник в один из храмов в Стебнике.

Он повредил входную дверь и разбил ногой ящик для пожертвований.

После этого несовершеннолетний украл оттуда деньги и скрылся.

Кроме этого, 20 мая примерно в 3:00 он увидел на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче мужчину без сознания.

Тогда подросток совершил второе преступление – он вытащил из кармана пострадавшего мобильный телефон.



15-летний парень ограбил церковь / Фото полиции Львовщины

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Парню сообщили о подозрении

Следователи Дрогобычского районного отдела полиции сообщили несовершеннолетнему о подозрении в воровстве. Если вину парня докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступлений, к которым мог быть причастен подозреваемый.

Несовершеннолетнему грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины



Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины