Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который совершил ряд краж в Дрогобыче и Стебнике. Мужчина грабил квартиры и гаражи. Злоумышленник не побрезговал даже церковью.

Источник: полиция Львовщины

Злоумышленнику грозит тюремное заключение. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как вор совершал кражи

Правоохранители установили, что 29-летний мужчина, ранее судимый за совершение краж, в период с апреля по декабрь 2020 года совершил не менее 5 краж.

Общий материальный ущерб , который злоумышленник нанес пострадавшим, составляе т более 60 тысяч гривен.

, который злоумышленник нанес пострадавшим, составляе Мужчина 6 апреля проник в гараж, принадлежащий местной жительнице. Он украл оттуда имущество на общую сумму 1200 гривен.

6 мая подозреваемый уже с другого гаража украл велосипед стоимостью 7 тысяч гривен.

стоимостью 8 июня злоумышленник проник через окно в помещение кафедрального собора в Дрогобыче и украл 28 тысяч гривен, которые прихожане сдали на пожертвования.

20 июня вор пытался повторить кражу из этого же храма , однако его заметили.

, однако его заметили. В сентябре злоумышленник украл из помещения одного из коммунальных предприятий Стебника оборудования на более 8 тысяч гривен.

А 24 декабря мужчина проник в жилой дом на улице Святого Юра в Дрогобыче. Откуда он похитил имущество на общую сумму более 18 тысяч гривен.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в неоконченном покушении на похищение имущества и совершении повторных краж. Максимальное наказание, которое ему грозит за такие преступления – от 3 до 6 лет с решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступлений, которые совершил 29-летний злоумышленник.