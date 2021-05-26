Эта мошенническая схема является довольно типичной для заключенных. По словам главы Департамента киберполиции Александра Гринчака, в тюрьмах достаточно хорошо такие настроены процессы.
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Среди злоумышленников есть хорошие психологи
Гринчак рассказал, что мошенники могут работать даже из тюрьмы. За решеткой они создают фейковые интернет-магазины, где продают несуществующие товары.
У них есть даже свои психологи, которые помогают грамотно провернуть аферу и продать несуществующий товар,
– отметил глава киберполиции.
По его словам, недавно на Львовщине разоблачили такую преступную группу. В одной из тюрем области был свой "смотрящий", который распределял роли и организовывал схему.
"Он непосредственно получал денежные средства, полученные незаконным путем. Естественно, смотрители тоже получали какой-то процент. Через телефонные звонки выманивали данные банковских карт, а на свободе их пособники, "дропы", снимали с них деньги", – добавил Гринчак.
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Мошенничество заключенных наносит ущерб в миллионы гривен
Председатель киберполиции добавил, что такие схемы наносят ущерб в миллионы гривен.
"И здесь опять вопрос о доверии: если граждане обращаются в полицию, то мы скорее задерживаем таких преступников. Мы определяем номер телефона и карточные реквизиты, даже если это касается криптовалюты, – рассказал правоохранитель.
Гринчак добавил, что полицейским крайне важно узнать о мошенничестве в кратчайшие сроки. Ведь тогда злоумышленников становится легче разоблачить и они не успеют обмануть больше людей.