Эта мошенническая схема является довольно типичной для заключенных. По словам главы Департамента киберполиции Александра Гринчака, в тюрьмах достаточно хорошо такие настроены процессы.

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Среди злоумышленников есть хорошие психологи

Гринчак рассказал, что мошенники могут работать даже из тюрьмы. За решеткой они создают фейковые интернет-магазины, где продают несуществующие товары.

У них есть даже свои психологи, которые помогают грамотно провернуть аферу и продать несуществующий товар,

– отметил глава киберполиции.

По его словам, недавно на Львовщине разоблачили такую ​​преступную группу. В одной из тюрем области был свой "смотрящий", который распределял роли и организовывал схему.

"Он непосредственно получал денежные средства, полученные незаконным путем. Естественно, смотрители тоже получали какой-то процент. Через телефонные звонки выманивали данные банковских карт, а на свободе их пособники, "дропы", снимали с них деньги", – добавил Гринчак.

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Мошенничество заключенных наносит ущерб в миллионы гривен

Председатель киберполиции добавил, что такие схемы наносят ущерб в миллионы гривен.

"И здесь опять вопрос о доверии: если граждане обращаются в полицию, то мы скорее задерживаем таких преступников. Мы определяем номер телефона и карточные реквизиты, даже если это касается криптовалюты, – рассказал правоохранитель.

Гринчак добавил, что полицейским крайне важно узнать о мошенничестве в кратчайшие сроки. Ведь тогда злоумышленников становится легче разоблачить и они не успеют обмануть больше людей.

Обратите внимание! По сравнению с прошлым годом, в этом году за 4 месяца количество киберпреступлений выросло на 25%. Правоохранители призывают интернет-пользователей быть осторожными и никому не сообщать данные своих банковских карт, ведь такие вопросы могут задавать только мошенники.