Об этом рассказали во Львовской ОГА. Также там сказали, Какой у него будет маршрут и график.

К теме Вакцинация продолжается в хорошем темпе,  –  председатель Львовской ОГА Козицкий

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Он будет выезжать с площади Евгения Петрушевича. Всего будет 5 поездок:

  • 10:00;
  • 12:00;
  • 14:00;
  • 16:00;
  • 18:00.

В обратном направлении будет такое же количество поездок. Автобус будет отправляться от "Арены Львов" в:

  • 11:00;
  • 13:00;
  • 15:00;
  • 17:00;
  • 19:00.

Также в департаменте здравоохранения ЛОГА напомнили, что лица из списка ожидания в приложении "Дия", которым не звонили, могут также приезжать на вакцинацию на вторую смену. А именно с 15:00 до 19:00 часов.