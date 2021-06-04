Бесплатный автобус до центра вакцинации во Львове: график движения и маршрут

Во Львове на выходных 5 и 6 июня продолжит работу Центр вакцинации. Он расположен на "Арене Львов". Как и неделю до этого, туда будет курсировать бесплатный автобус.

Об этом рассказали во Львовской ОГА. Также там сказали, Какой у него будет маршрут и график.

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Он будет выезжать с площади Евгения Петрушевича. Всего будет 5 поездок:

10:00;

12:00;

14:00;

16:00;

18:00.

В обратном направлении будет такое же количество поездок. Автобус будет отправляться от "Арены Львов" в:

11:00;

13:00;

15:00;

17:00;

19:00.

Также в департаменте здравоохранения ЛОГА напомнили, что лица из списка ожидания в приложении "Дия", которым не звонили, могут также приезжать на вакцинацию на вторую смену. А именно с 15:00 до 19:00 часов.