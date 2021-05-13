На Львовщине объявили штормовое предупреждение. Жителей области призывают учитывать прогноз погоды.

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Прогноз погоды на Львовщине на 13 мая

На Львовщине 13 мая погоду будет определять восточная часть циклона над Польшей и прохождение атмосферных фронтов. В области ожидаю переменную облачность.

Ночью осадков не будет, однако днем ​​будут падать кратковременные грозовые дожди, а местами – град.

Ветер – юго-восточный с переходом на юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Днем он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, а днем ​​– от 14 до 19 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают, что в течение 13 – 15 мая на Львовщине будет чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класса) пожарная опасность.

Обратите внимание! Жителей Львовщины призывают учитывать прогноз погоды. В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций львовянам нужно позвонить на "горячую линию города" по номеру 1580.



Прогноз погоды на 13 мая / Данные Укргидрометцентра